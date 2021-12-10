Dolar
13.90
Euro
15.68
Altın
1,773.72
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,019.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Brand&Sport Summit 2021’e katılıyor
logo
Gündem

Kapadokya'da balon turlarına rüzgar molası

Nevşehir ve çevresinde mevsimsel nedenlerden dolayı ortaya çıkan hava koşulları, Kapadokya'daki sıcak hava balon turlarını olumsuz etkiliyor.

Behçet Alkan   | 10.12.2021
Kapadokya'da balon turlarına rüzgar molası

Nevsehir

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin rağbet gösterdiği aktivitelerin başında gelen sıcak hava balon turları, bölgede etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle 8 gündür yapılamıyor.

Bölgede, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin üzerinde süzülerek, turistlerin doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri gökyüzünden izlemelerine olanak sağlayan balon turları, 2 Aralık Perşembe gününde beri düzenlenemiyor.

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) Başkanı Mehmet Dinler, AA muhabirine, bölgede zaman zaman hızı artan rüzgar nedeniyle iptal edilen turların yeniden başlayabilmesi için hava koşullarının normalleşmesini beklediklerini belirtti.

Her yıl aralık ayında mevsim koşullarından dolayı balon turlarındaki iptallerin daha çok yaşandığını aktaran Dinler, "Aralık ayının ikinci yarısında Kapadokya'da Noel ve yılbaşı tatilinden dolayı yerli ve yabancı turist hareketliliği bekliyoruz. Umarım gelecek haftadan itibaren hava koşulları balon turları için elverişli olur ve konuklarımızı balonlarımızda ağırlayabiliriz." dedi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce günlük yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında düzenlenebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, 3 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı
Almanya'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor
Belçika'da omicronun 2 ay içinde baskın varyant olması bekleniyor
Uyku apnesi belirtisi olanlara Kovid-19 uyarısı
TURKOVAC Faz-3 çalışmalarından sevindirici sonuçlar geliyor

Benzer haberler

Kapadokya'da balon turlarına rüzgar molası

Kapadokya'da balon turlarına rüzgar molası

Yalnızlığını 'ahşap yakma' tekniğiyle yaptığı resimlerle unutuyor

Turizm sektörü gelecek sezondan umutlu

Nevşehir Valisi Becel'in tercihi 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu' oldu

Nevşehir Valisi Becel'in tercihi 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu' oldu
'En iyi kırsal turizm destinasyonu' seçilen Mustafapaşa, Kapadokya'ya değer katacak

'En iyi kırsal turizm destinasyonu' seçilen Mustafapaşa, Kapadokya'ya değer katacak
YÖK'ün ihtisaslaşma programına alınan üniversite, Kapadokya turizmine katkı sunacak

YÖK'ün ihtisaslaşma programına alınan üniversite, Kapadokya turizmine katkı sunacak