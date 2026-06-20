Kanser Taramalarına Kısa Mesajlı Davet uygulamasının 3. etabı başladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kanser taramalarında erken teşhisin gücüne inandıklarını, vatandaşlara dijital kanallarla ulaşmaya devam ettiklerini belirtti.

"Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet" uygulamasında 3. etabı başlattıklarını ifade eden Memişoğlu, "Kademeli olarak sürdürdüğümüz bu projeyle, haziran ayı sonuna kadar vatandaşlarımıza 99 milyon hatırlatma SMS'i ulaştırmış olacağız." ifadelerine yer verdi.

Memişoğlu, bilgilendirmeler sayesinde tarama başvurularında önemli bir artış yakaladıklarını ve erken teşhisle tedavi oranlarını yükselttiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bir gelecek için 30-65 yaş arası kadınları rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınları meme kanseri, 50-70 yaş arası tüm vatandaşlarımızı ise kalın bağırsak kanseri taramaları için Aile Sağlığı Merkezleri, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davet ediyorum."