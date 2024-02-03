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Kandil'e yönelik hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ömer Olcay  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Kandil'e yönelik hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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Kandil'e yönelik hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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