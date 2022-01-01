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Kandil'de 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 01.01.2022
Kandil'de 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği ifade edildi.


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