Kandil ve Gara'da terör örgütü PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kandil ve Gara'ya düzenlenen hava harekatlarında sorumlu üst düzeyde teröristlerin de bulunduğu PKK'ya ait 12 hedefin imha edildiğini bildirdi.
Ankara
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