Dolar
28.50
Euro
30.44
Altın
1,963.60
ETH/USDT
1,852.00
BTC/USDT
34,580.00
BIST 100
7,844.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Barış Alper Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın oynanacak Bayern Münih maçı öncesi Münih Arena'da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Kandil ve Gara'da terör örgütü PKK'ya ait 12 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kandil ve Gara'ya düzenlenen hava harekatlarında sorumlu üst düzeyde teröristlerin de bulunduğu PKK'ya ait 12 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Eda Özdener  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Kandil ve Gara'da terör örgütü PKK'ya ait 12 hedef imha edildi

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kandil ve Gara'da terör örgütü PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Ankara, Hatay ve Malatya'daki bazı çimento ve hazır beton firmalarına rekabet soruşturması açıldı
Depremzedeler "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle mahallesine yeniden kavuşuyor
Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın AKKA'dan çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz
İstanbul Teknik Üniversitesi, İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlarla işbirliği yapmayacağını duyurdu

Benzer haberler

Kandil ve Gara'da terör örgütü PKK'ya ait 12 hedef imha edildi

Kandil ve Gara'da terör örgütü PKK'ya ait 12 hedef imha edildi

Zeytin Dalı harekat bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a yönelik hava harekatı

Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle bir asker şehit oldu

Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle bir asker şehit oldu
MSB, Mehmetçiğin Davraz Dağı'na tırmanış görüntülerini paylaştı

MSB, Mehmetçiğin Davraz Dağı'na tırmanış görüntülerini paylaştı
Kandil'de 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Kandil'de 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet