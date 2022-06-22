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Kamuda görev yapanlar ile sigortalı çalışanların avukatlık stajına ilişkin yönetmelik yürürlükte

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanların avukatlık stajı yapmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kemal Karadağ   | 22.06.2022
Kamuda görev yapanlar ile sigortalı çalışanların avukatlık stajına ilişkin yönetmelik yürürlükte

Ankara

Yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik'e göre, adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı çalışanlar, Avukatlık Kanunu'nda yazılı staja kabul şartlarını haiz olmak şartıyla avukatlık stajını gerçekleştirebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlara, avukatlık stajının gerçekleştirilmesi konusunda ilgili birimlerce gereken kolaylık sağlanacak.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, stajyerlerin yarı zamanlı, dönüşümlü, vardiyalı, nöbet usulü, uzaktan veya esnek çalışma gibi imkanlardan yararlanmalarını sağlayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar ile sigortalı olarak çalışanlar, stajın başladığını ve bittiğini, görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşu ile çalıştıkları iş yerine bildirecek. Görev ve iş yeri değişikliği halinde de aynı bildirimde bulunulacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görevli olanlar, stajlarının avukat yanındaki kısmını, staj yapılan baro levhasına kayıtlı ve meslekte en az 5 yıl kıdeme sahip kamuda çalışan veya bağımsız bürosu bulunan bir avukat yanında gerçekleştirecek.

Kamuda görev yapan ve aylıksız veya ücretsiz izin almak suretiyle stajına devam edenler, görevlerine dönmeleri halinde stajlarını yönetmelik hükümlerine göre tamamlayacak.

Kanun değişikliği yapılmıştı

TBMM'de 8 Haziran'da kabul edilerek yasalaşan Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı çalışılmasının, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacağı hüküm altına alınmıştı.

Aynı kanunla, adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanların da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilmesine imkan tanınmıştı.

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Kamuda görev yapanlar ile sigortalı çalışanların avukatlık stajına ilişkin yönetmelik yürürlükte
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