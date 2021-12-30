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Kamu Denetçiliği Kurumu sokak hayvanlarıyla ilgili şikayetleri inceliyor

Kamu Denetçiliği Kurumu, sokak hayvanlarına ilişkin tedbirlerin alınması yönünde başvurular yapıldığını, bunların incelenmesinin ardından kamu kurumlarına ve belediyelere önlem almaları için gönderildiğini bildirdi.

İsmet Karakaş   | 30.12.2021
Kamu Denetçiliği Kurumu sokak hayvanlarıyla ilgili şikayetleri inceliyor

Ankara

KDK'den yapılan açıklamaya göre, kuruma sokak hayvanlarının yarattığı tehlikeye ilişkin çok sayıda başvuru yapıldı. Kurum, bu talepleri incelemeye aldı.

Bazı başvurularda özellikle okul güzergahındaki sahipsiz hayvanların çocuklar için oluşturduğu tehlike ile sokak köpeklerinin kalabalığın yoğun olduğu yerlerde uygunsuz beslenmesinden kaynaklanan risklere dikkat çekildi.

Bazı başvurucular ise saldırgan sokak hayvanlarının belediyeler tarafından toplanmasından bir süre sonra aynı yere tekrar bırakıldığı yönünde şikayette bulundu. Başvurucular, bu şekilde davranan belediyelerin, yükümlülüklerine ve hukuki normlara ters düştüğünü öne sürdü.

KDK, vatandaşlardan gelen başvuruları inceleyip ilgili kamu kurumlarına ve belediyelere önlem alınmak üzere gönderiyor. Önlem alınmadığı hallerde ise denetim yaparak konu hakkında tavsiye kararı verebiliyor.

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