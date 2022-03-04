Kameramanın kornea nakli yapılan gözüne yumruk atıldığı kavgaya ilişkin 6 kişiye dava
Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli kameramanın kornea nakli yapılan gözüne yumruk atılarak büyük oranda görme yetisini kaybettiği kavgaya ilişkin 6 müşteki sanık hakkında "yaralama" suçundan dava açıldı.
İstanbul
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 6 kişi arasında yaşanan olay anlatıldı.
Buna göre, Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli kameraman Ercan Yüksel, fotoğrafçı Hasan Canberk Savaşeri ile şoför Mevlüt Çalışkan, kar yağışının etkili olduğu 28 Ocak'ta ilçedeki olumsuz durumu görüntülemek için göreve çıktı.
Bu kişilerin bulunduğu araç, seyir halindeyken kayganlaşan yolda aynı istikamette giden Arslan, Servet ve Deniz Erdem'in bulunduğu araca arkadan çarptı.
Bunun üzerine araçtan inen bu kişiler ile Avcılar Belediyesinin 3 çalışanı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada müşteki sanıklar Servet ve Deniz Erdem'in yumrukla birçok kez vurduğu müşteki sanık Ercan Yüksel, gözünden hayati tehlike geçirmeyecek ve basit tıbbi müdahaleyle iyileşemeyecek derecede yaralandı.
Kavga sırasında 6 kişi, yumruk ve tekmeyle birbirlerini de darbetti.
Dava, asliye ceza mahkemesinde görülecek
İddianamede, müşteki sanık Arslan Erdem'in "kamu görevlisini basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, tutuklu olan müşteki sanıklar Deniz ile Servet Erdem'in de "basit yaralama" ve "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
İddianamede, müşteki sanıklar Hasan Canberk Savaşeri, Mevlüt Çalışkan ve Ercan Yüksel'in de "basit yaralama" suçundan 6'şar aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Davanın duruşması, ilerleyen günlerde Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.
"Gözüme darbe almamak için kaçmak zorunda kaldım"
Olayda gözüne darbe aldığı için görme yetisini büyük oranda kaybeden kameraman Ercan Yüksel, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
Kar temizleme çalışmalarını görüntülemek için göreve çıktıklarını belirten Yüksel, iş dönüşü kaza geçirdiklerini söyledi.
Yüksel, kamyonetten inen kişilerin bağırtılarını duyduklarını, "Arkadaşlar, bizde bir şey yok, sizde de bir şey yoksa önemli değil, kaza, gereği neyse yapılır." dediğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu kişiler üzerimize doğru bağırarak ve hakaret ederek gelip şoförü dövmeye başladı. 'Yapmayın!' diye uyarırken bir kişi üstüme geldi. 'Bana dokunma, ameliyatlıyım.' dedim. Üzerime gelmeye başlayınca kaçmak zorunda kaldım. Gözüme darbe almamam lazım. Kaçma sırasında bu kişi beni yakaladı, 'Vurma kardeşim, gözümden ameliyatlıyım.' dedim. Belki vazgeçer dedim. O anda kafamı eğdim, gözümü korumaya çalıştım. Gözüme alttan bir yumruk vurdu. O anda görme kaybı yaşadım. Zaten geçen sene kornea nakli olmuştum. Sonrasında hastaneye gittik."
Hastanede kornea naklini yapan profesörün kendisini kontrol ettiğini ve sonrasında ameliyata girdiğini belirten Yüksel, atılan yumrukla gözünün patladığını, ameliyatta korneaya müdahale edildiğini söyledi.
Yüksel, sıvı akması durumunda gözünü tamamen almak zorunda kalacaklarını dile getirerek, "Şu anda bir sıkıntı yok ama kontrollerim devam ediyor. Yanılmıyorsam 2-3 ameliyat daha geçireceğim. Doktor uzun bir süreç olacağını ve gözün eskisi gibi olmayacağını söyledi. Ne kadar görüp ne kadar görmeyeceğim diğer ameliyatlar sonrasında belli olacakmış. Şu anda görmüyorum, flu, karartılar görüyorum o kadar. Tedavilerim devam ediyor. Yapılacak ameliyatlar sonrasında ne kadar göreceğim belli olacak." ifadelerini kullandı.
Olaydan 9-10 gün sonra eşinin doğum yaptığını belirten Yüksel, 3,5 yaşında bir kızının olduğunu sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.