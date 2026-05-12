"Kale'm Ailem Projesi" kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Ataşehir Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve yardımcısı Durmuş Kahriman, İstanbul Aile Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sami Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Karabıyık, vakıf olarak projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ekranların çocuklar ve gençler üzerinde yol açtığı tehlikelere dikkati çeken Karabıyık, şunları kaydetti:

"Dünyada savrulma rüzgarları ekranlar üzerinden çok sert bir şekilde esiyor. Bunu biraz önce sergideki evlatlarımızın eserlerinde de gördük. Biz artık evlat nöbeti tutmamız gereken bir çağdayız. Çünkü çocuklarımızı maalesef anne babalar değil, ekranlar yetiştiriyor. Tabiri caizse ekranlar emziriyor. Evlatlarımızın ortaya koyduğu eserlerde bu tehlikenin farkında olmaları ve buna dikkat çekmeleri çok kıymetli. Bu millet, dünyanın içine düştüğü bu anafordan çıkışı da temin edecek millettir. Maarif Vakfıyla bu çalışmanın, bu projenin yapılması da buna işarettir."

TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben ise vakıf olarak 64 ülkede 600'ü aşkın eğitim kurumunda faaliyet yürüttüklerini belirtti.

Öğrencilere yalnızca akademik eğitim vermediklerini ifade eden Türkben, onların kültür, tarih, dil ve vatan bilinciyle yetişmelerini önemsediklerini kaydetti.

Akademik başarıyla birlikte öğrencilerin kültür ve sanat alanında yeteneklerinin sergilenebildiği imkanlar oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Türkben, "Paydaşı olduğumuz Kale'm Ailem Projesi'ni çok kıymetli buluyoruz. Öğrencilerimize duyuruları yaptığımızda ciddi bir katılımla karşılaştık. Eserleriyle ödül almaya hak kazanan 9 öğrencimiz de bugün öğretmenleriyle birlikte aramızdalar." dedi.

Konuşmaların ardından şiir, kısa film, resim ve fotoğraf dallarında yapılan yarışmada dereceye giren eserler tanıtıldı.

Programda öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi, projeye katkı sunanlara da plaket takdim edildi.

