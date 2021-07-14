Kahramaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş
Onikişubat Çamlıbel mevkiindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bir uçak, iki helikopter ile arazözler bölgeye sevk edildi. Civarda yaşayan köylüler de müdahale çalışmalarına destek vermeye başladı.
Bölgedeki rüzgar nedeniyle büyüyen yangının bazı köyler için de tehdit oluşturmaya başladığı bildirildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.