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Kahramanmaraş'ta UMKE 5 ve 3 yaşlarındaki kız kardeşleri kurtardı

Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan Burdur UMKE, 5 ve 3 yaşlarındaki kız kardeşleri enkazdan sağ çıkardı.

Bilal Altıok   | 07.02.2023
Kahramanmaraş'ta UMKE 5 ve 3 yaşlarındaki kız kardeşleri kurtardı

Burdur

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta görev yapan Burdur Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE, enkaz altında kalan 5 yaşındaki Fatma Buse ile 3 yaşındaki kardeşi Ayşe'ye ulaştı.

Depremin 19. saatinde enkazdan çıkarılan iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İki kız kardeşin anneannesi, dedesi ve küçük erkek kardeşi ile annesinin depremde hayatlarını kaybettiği öğrenildi.


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