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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın 5 tesise sıçradı

Kahramanmaraş'ta, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, 5 tesise daha sıçrayarak büyüdü.

Tunahan Akgün,İzzet Mazı   | 16.07.2021
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın 5 tesise sıçradı Fotoğraf: Ömer Faruk Salman / AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın 5 tesise sıçradı

Kahramanmaraş'ta, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, 5 tesise daha sıçrayarak büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. ( Ömer Faruk Salman - Anadolu Ajansı )

Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 1'inci kilometresinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü personeli de arazözleriyle alevlere müdahale etti.

Bölgedeki rüzgar nedeniyle büyüyen yangın, çevredeki 5 tesise daha sıçradı. Yangının sıçradığı fabrikalar arasında 1 tekstil, PVC ve mobilya fabrikalarının yanı sıra 2 de depo yer aldı.


Yangına müdahale çalışmalarına polis TOMA'sı da dahil oldu.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Alevlerin diğer fabrikalara sıçmaması için ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Güngör'den açıklama

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, yangına müdahalenin sürdüğünü ifade etti.

İhbarı alır almaz ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini aktaran Gügör, "İhbarı alır almaz harekete geçen itfaiyemiz, fen işleri dairemiz, orman ve emniyetimizin yaklaşık 50 aracı yangına müdahale ediyor. Kısa süre içerisinde kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.


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