Kahramanmaraş'ta sahipsiz köpeğin öğrenciye saldırması güvenlik kamerasında
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sahipsiz köpeğin bir öğrenciye saldırmasını güvenlik kamerası kaydetti.
Kahramanmaraş
Fatihler Mahallesi'nde bulunan evinden çıkarak okula gitmek isteyen öğrenciye sahipsiz köpek saldırdı.
Saldırı sonrası panikleyerek koşmaya başlayan öğrenci dengesini kaybederek yere düştü. Ayağa kalkan öğrenci bir markete sığındı.
Köpeğin saldırısını, öğrencinin kaçışını, düşmesini ve markete sığınmasını iş yerinin güvenlik kamerası görüntüledi.