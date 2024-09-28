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Kahramanmaraş'ta sahipsiz köpeğin öğrenciye saldırması güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sahipsiz köpeğin bir öğrenciye saldırmasını güvenlik kamerası kaydetti.

Gökhan Çalı  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Kahramanmaraş'ta sahipsiz köpeğin öğrenciye saldırması güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş

Fatihler Mahallesi'nde bulunan evinden çıkarak okula gitmek isteyen öğrenciye sahipsiz köpek saldırdı.

Saldırı sonrası panikleyerek koşmaya başlayan öğrenci dengesini kaybederek yere düştü. Ayağa kalkan öğrenci bir markete sığındı.

Köpeğin saldırısını, öğrencinin kaçışını, düşmesini ve markete sığınmasını iş yerinin güvenlik kamerası görüntüledi.

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