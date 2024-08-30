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Kahramanmaraş'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Gökhan Çalı  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Kahramanmaraş'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş

Sezer Ç. idaresindeki 45 Z 7648 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Pazarcık karayolu, Doğanlıkarahasan mevkiinde İ.A. yönetimindeki 55 BEB 62 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, tır sürücüsü İ.A. ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

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