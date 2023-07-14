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Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzzet Mazı  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı Fotoğraf: Akif KARSLI/AA

Kahramanmaraş

Çamlık mevkisinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye bir helikopter yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.

Ekipler, yangının bölgeye yakın olan evlere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

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