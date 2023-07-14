Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş
Çamlık mevkisinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye bir helikopter yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.
Ekipler, yangının bölgeye yakın olan evlere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.