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Kahramanmaraş'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzzet Mazı  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
Kahramanmaraş'ta mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ofis malzemeleri üretilen mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş-Kayseri yolunun 1. kilometresindeki fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Fabrikanın bir bölümünün 6 Şubat depremlerinde zarar gördüğü, hasar almayan bölümde ise bir süre önce üretime başlandığı öğrenildi.

Yangında, işçilerin kalması için bahçeye kurulan bazı konteynerler de hasar gördü.

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