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Kahramanmaraş'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 4 kişi yaşamını yitirdi.

Tunahan Akgün   | 13.12.2021
Kahramanmaraş'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Tunahan Akgün/AA

Kahramanmaraş

Onikişubat ilçesinden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine 2 gün önce gelen Ş.B. (55), A.Ç. (62) ve A.K. (71), alkol aldıktan sonra rahatsızlandıklarını belirtti.

Tedavi altına alınan kişiler, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayrıca Elbistan ilçesinden benzer şikayetlerle KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvuran A.K. (65) de hayatını kaybetti.

Söz konusu kişilerin, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamlarını yitirdiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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