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Kahramanmaraş'ta kardan kapanan 186 mahalle yolu ulaşıma açıldı

​​​​​​​Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 186 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Gökhan Çalı   | 18.01.2023
Kahramanmaraş'ta kardan kapanan 186 mahalle yolu ulaşıma açıldı Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 ilçede kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 186 kırsal mahalle yolu trafik akışına açıldı.

Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, tüm ekiplerin vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için sahada olduğunu belirtti.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelere anında müdahale edildiğini aktaran Güngör, "Çalışma arkadaşlarımız 7/24 sahada ve mesai mefhumu gözetmeksizin görevinin başında. Şu an itibarıyla ulaşıma kapalı bir yolumuz bulunmuyor. Hemşehrilerimiz karla mücadele çalışmalarına ilişkin taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırabilirler." ifadelerini kullandı.

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