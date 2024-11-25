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Kahramanmaraş'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 203 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 203 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

İzzet Mazı  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Kahramanmaraş'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 203 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 9 ilçede kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için 352 araç ve 1200 personelle çalışma yürüttü.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Elbistan'da 96, Afşin'de 12, Nurhak'ta 15, Andırın'da 14, Göksun'da 15, Ekinözü'de 22, Onikişubat'ta 13, Pazarcık'ta 6 ve Dulkadiroğlu'nda 10 olmak üzere 203 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde başlatılan çalışmanın hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Dünden itibaren etkisini hissettiren kar yağışıyla mücadele kapsamında sorumluluk sahamızda 203 mahalle yolumuzu ulaşıma açtık. 352 araç ve 1200 personelimizle çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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