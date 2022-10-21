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Kahramanmaraş'ta gasp ihbarıyla gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı

Takviye ekiplerin desteğiyle düzenlenen operasyonda 1 şüpheli etkisiz hale getirildi, 1 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, "Yaşananlar asayiş olayı, herhangi bir terör bağlantısı bulunmamaktadır." dedi.

İzzet Mazı   | 21.10.2022
Kahramanmaraş'ta gasp ihbarıyla gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta gasp ihbarı üzerine gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan 3 polis yaralandı; düzenlenen operasyonda şüphelilerden 1'i etkisiz hale getirildi, 1'i yakalandı.

Sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğüne gelen bir kişi, gasbedildiğini, ardından da darbedilerek alıkonulduğunu iddia etti. Söz konusu kişinin ihbarı üzerine Divanlı Mahallesi Hayrettin Dede Caddesi'ndeki bir eve soruşturma için giden ekipler, kapıyı açan şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda 3 polis memuru yaralandı.

Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Düzenlenen operasyonda 1 zanlı etkisiz hale getirildi, 1 şüpheli yakalandı. Kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan ile birlikte bölgedeki operasyonu yerinde takip eden İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AA muhabirine, hastaneye kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Yaşananlar asayiş olayı, herhangi bir terör bağlantısı bulunmamaktadır." diye konuştu.

- Güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada yaşanan saldırının ardından biri kadın 3 şüphelinin kaçmaya çalıştığı anlar bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelilerin bölgedeki bir hamama saklanmak amacıyla girmeleri, çevredeki sokaklarda koşturmaları ve olayda belini tutarak kaçmaya çalışan bir zanlının polis ekiplerince yakalanması yer aldı.

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