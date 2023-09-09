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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyon cenaze namazı için bir araya gelen vatandaşlara çarptı.
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Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan insanların arasına daldı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, freni boşalan kamyonun cenaze namazı için toplananlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Tunahan Akgün, Mansur Öksüz  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze için toplanan insanların arasına daldı Fotoğraf: Mansur Öksüz / AA

Kahramanmaraş

Kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene katılmak için vatandaşların toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın karayolundan gelen bir kamyon kalabalığın arasına daldı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Freni boşaldığı belirtilen kamyonun çarpması sonucu yaralıların olduğu ifade edildi.

Olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer şu an olay yerine seyir halinde olduğunu belirterek "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu." açıklamasında bulundu.

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