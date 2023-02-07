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Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan çifte ilk müdahaleyi sağlık çalışanı kızları yaptı

Genç UMKE görevlisi kızın "Aç kapıyı annecim sana sürpriz yapmaya geldim" diyerek enkaz altındaki anne ve babasına destek verdiği anlar, kurtarma ekiplerince görüntülendi.

İsa Toprak   | 07.02.2023
Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan çifte ilk müdahaleyi sağlık çalışanı kızları yaptı

Ankara

Depremde yıkılan Kahramanmaraş'taki Üçgözler Apartmanı'nın enkazından sağ çıkarılan Turan ve Aynur Ak çiftine ilk müdahale, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi kızları Pınar Ak tarafından yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İHH Ankara Arama Kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş şehir merkezinde Hayrullah Mahallesi Kuddusi Baba Bulvarı üzerinde yıkılan Üçgözler Apartmanı'nda çalışmalarını yürüten ekipler, öğlen saatlerinde yıkıntılar arasından seslerin geldiğini belirledi.

Sesin geldiği alanda çalışmalarını yoğunlaştıran arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki Turan ve Aynur Ak çiftine ulaştı.

"Sana sürpriz yapmak için geldim"

Çifte ilk tıbbi müdahaleyi, daha enkaz altından tam çıkarılmadan alanda yardım için bulunan UMKE görevlisi kızları Pınar Ak yaptı.

Genç UMKE görevlisi kızın enkaz altındaki anne ve babasına destek verdiği anlar, kurtarma ekiplerince görüntülendi.

Müdahale sırasında "Bir ses duydum." diyen annesiyle konuşan Pınar Ak, "Tamam, bendim annem o. 'Geldim' dedim. Aç kapıyı annecim sana sürpriz yapmaya geldim.' dedim." ifadesini kullandı.

Pınar Ak, anne ve babası hastaneye götürülmek üzere ambulansla alındıktan sonra arkadaşlarına sarıldı.

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