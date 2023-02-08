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Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki genç kız 42 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde enkaz altında kalan 17 yaşındaki Irmak Durak, depremden 42 saat sonra zemin katı çöken binadan çıkarıldı.

Sinan Balcıkoca   | 08.02.2023
Kahramanmaraş'ta enkaz altındaki genç kız 42 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Bölgede 30 iş makinesi ve 205 kişilik personelle çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Öksüzlü Mahallesi'nde zemin katı çöken 2 katlı bir binadan sesler geldiğini tespit etti.

Enkaz içine kamera gönderen ekipler, 17 yaşındaki Irmak Durak'ın odasındaki yatağında olduğunu belirledi.

Genç kızın rahat nefes alması için tünel kazarak hava koridoru oluşturan ekipler, genç kızın "Beni bırakmayın. Ne olursunuz kurtarın" diyerek yaptığı yardım çağrısına "Seni buradan mutlaka çıkartacağız" şeklinde seslendi.

Irmak Durak, depremden yaklaşık 42 saat sonra bulunduğu yerden alkışlarla çıkarıldı. Ekiplerin mutluluk gözyaşı döktüğü kurtarma operasyonunun ardından Durak, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

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