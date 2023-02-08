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Kahramanmaraş'ta enkaz altında kanepeye sıkışan Mikail bebek, 43 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden 43 saat sonra enkazdan 2 yaşındaki Mikail sağ çıkarıldı.

Mustafa Yılmaz   | 08.02.2023
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kanepeye sıkışan Mikail bebek, 43 saat sonra kurtarıldı

Bursa

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, kent merkezinde çalışma yapan Gürsu Arama Kurtarma (GÜRAK) ekibi, enkazdan bir ses geldiğini fark etti.

Uzun süren çalışmalar sonucu 2 yaşındaki Mikail bebek, depremden 43 saat sonra, Kahramanmaraş şehir merkezindeki 4 katlı binanın zemin katından çıkarıldı.

İki gecedir bir kanepenin köşesinde sıkışmış halde bekleyen bebeğin bitkin düştüğünü tespit eden ekipler ilk müdahalenin yapılmasının ardından Mikail ve ailesine hastaneye kadar eşlik etti.

GÜRAK ekibinin çalışmalarını Gürsu'daki deprem yardımlarını koordine ederken takip eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bu haberle hem duygulandık hem de mutlu olduk. Bazen kelimeler yetersiz kalıyor. Gürsu Arama Kurtarma ekibimizle gurur duyuyoruz. Nice güzel haberleri bizlere ulaştırmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

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Kahramanmaraş'ta enkaz altında kanepeye sıkışan Mikail bebek, 43 saat sonra kurtarıldı
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