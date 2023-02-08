Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi depremden 67 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 1 kişi enkazdan 67 saat sonra yaralı kurtarıldı.
Kahramanmaraş
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen kent genelinde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ebrar Sitesi'ndeki bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmada, 71 yaşındaki Hüseyin Bakır, depremden 67 saat sonra sağ kurtarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.