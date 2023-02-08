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Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan bir kişi 56 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın enkazında kalan 1 kişi, 56 saat sonra kurtarıldı.

Tahir Turan Eroğlu   | 08.02.2023
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan bir kişi 56 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin merkez üssünde taramalarını gerçekleştiren itfaiye erleri, Ar Apartmanı enkazından ses geldiğini tespit etti.

Ekipler, 58 yaşındaki Halil Tıraşçı'yı 56 saat sonra enkazdan sağ çıkarmayı başardı.


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