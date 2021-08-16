Euro
9.99
Dolar
8.48
BIST 100
1,458.59
Altın
1,776.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazında olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazının bulunduğu alanda olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandı. Uçağın karakutusu, incelenmek üzere Rusya'ya gönderildi.

Tunahan Akgün   | 16.08.2021
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazında olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandı Fotoğraf: Tarım ve Orman Bakanlığı - Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazının bulunduğu alanda olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandı.

Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'ndeki olay yerinin sarp kayalık olması ve kara yolu ulaşımının bulunmaması nedeniyle bölgeye helikopterle ulaşan uzman ekipler, kazanın ardından başlatılan olay yeri inceleme çalışmalarını sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla incelemelerini tamamlayan ekipler, helikopterle bölgeden ayrıldı. Enkazın bulunduğu bölgede, jandarma ekipleri ise 24 saat esasına göre nöbet tutmaya devam ediyor. Bölgede görev yapan ekiplere, civar köylerden bazı vatandaşlar da katırlarla su ve yiyecek taşıdı.

Enkazın helikopterle kaldırılmasının planlandığı, karakutunun incelenmek üzere Rusya'ya gönderildiği ve çalışmaların tamamlanmasıyla uçağın düşüş sebebinin tespit edileceği öğrenildi.

Orman Genel Müdürlüğünce Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının 14 Ağustos'ta düşmesi sonucu 5 Rus ve 3 Türk mürettebat hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde bir haftada 7,3 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Türkiye'de 18 bin 847 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazında olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazında olay yeri inceleme çalışmaları tamamlandı

Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren 5 Rus için Adana'da tören düzenlendi

Kahramanmaraşlı öğrenciler, fidan sulayarak biriktirdikleri parayı yanan ormanlar için bağışladı

'(Kahramanmaraş'ta uçağın düşmesi) 3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik'

'(Kahramanmaraş'ta uçağın düşmesi) 3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik'
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor