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Kahramanmaraş'ta diş ağrısı için ambulans talep eden kişiden 112 istasyonuna taşlı saldırı

Kahramanmaraş'ta diş ağrısı için ambulans talep eden kişi, ambulans gönderilmeyince 112 istasyonuna taşlı saldırıda bulundu.

Tunahan Akgün   | 19.08.2021
Kahramanmaraş'ta diş ağrısı için ambulans talep eden kişiden 112 istasyonuna taşlı saldırı

Kahramanmaraş

Alınan bilgiye göre, İ.D. (29) bir süredir yaşadığı diş ağrısı için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ambulans talebinde bulundu.

Ambulans talebinin olumsuz karşılanması sonrası İ.D. Pazarcık ilçesinde bulunan Narlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na gelerek binanın camlarını ve park halindeki ambulanslara taş atarak zarar verdi.

İstasyondaki yetkililerin şikayeti üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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