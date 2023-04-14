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Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçilere 13 ton sertifikalı barbunya tohumu dağıtıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremzede çiftçilere Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk AŞ tarafından 13 ton ücretsiz barbunya tohumu dağıtıldı.

Sinan Doruk  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçilere 13 ton sertifikalı barbunya tohumu dağıtıldı Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaraların sarılması için çalışma başlatan Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk AŞ, Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Tarım Kredi Kooperatifi işbirliğiyle depremden etkilenen çiftçilere tohum dağıttı.

Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk AŞ Genel Sekreteri İsmail Sarı, Çobanbeyli Mahallesi'ndeki 120 üreticiye dağıtılan tohumlar için uzman ekiplerin çiftçilere hem ekim hem de hasat döneminde ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlayacağını belirtti.

Bölgenin 2 ay önce büyük iki deprem yaşadığını hatırlatan Sarı, "Çok sayıda kaybımız ve yaralımız oldu. Kayıplarımızı geri getiremeyiz fakat Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk AŞ olarak hayatın normalleşmesi adına katkıda bulanabileceğimizi düşündük. Özellikle üretimi ayağa kaldırma ve canlandırma noktasında üreticilerimize 13 ton barbunya tohumunu ücretsiz dağıtıyoruz. Bereketli olmasını ümit ediyoruz." dedi.

Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk Müdürü İsmail İnam da depremden etkilenen bölgeye katkı sağlamak ve üretimi yeniden harekete geçirmek için harekete geçtiklerini ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar da bölgede yaklaşık 6 bin 600 dekar alanda fasulye üreticiliği yapıldığını belirterek, "Amacımız katma değeri yüksek olan ürünlerin üretim alanlarının genişletilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. Depremden etkilenen bölgelere destek olan Mersin Ticaret Borsasına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tohumlar üreticilere dağıtıldı.

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