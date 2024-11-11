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Kahramanmaraş'ta deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verilecek

Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar görenlerin hak sahipliğinden faydalanabilmeleri için başvuruyu kaçıranlara 2 günlük ek süre verileceğini duyurdu.

Sinan Doruk  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
Kahramanmaraş'ta deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verilecek

Kahramanmaraş

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21-22 Kasım'da deprem konutu başvurularının 81 ildeki AFAD müdürlüklerinden ve e-devlet üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş'ta yaşamakta olup diğer illerdeki hasarlı konutlar için hak sahipliği başvurusu yapacak olan afetzedeler AFAD İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak bu işlemlerini yapabileceklerdir. İlimiz merkez ve ilçelerimizden yapılacak şahsen başvurular, 21 Kasım 2024 günü saat 08.00'de başlayıp, 22 Kasım 2024 saat 23.59'da sona erecektir. e-devlet başvuruları 21 Kasım 2024 günü saat 00.01'de başlayıp, 22 Kasım 2024 günü 23.59'da sona erecektir."

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Kahramanmaraş'ta deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verilecek
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