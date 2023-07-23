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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülmeye çalışılıyor.

İzzet Mazı, Gökhan Çalı  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA

Kahramanmaraş

Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıca ve Kazma Bağları mevkisi ile Pazarcık ilçesi Şahintepe mevkisindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına ekipler 6 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 90 personelle müdahale ediyor.

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