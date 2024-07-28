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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sinan Doruk, Akif KARSLI  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş

Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 6 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.

Dumandan etkilenen 1 orman muhafaza memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, AA muhabirine, jandarma ekipleri ve diğer kamu personellerinin yangına koordineli şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Bölgede 8 evin tahliye edildiğini belirten İnan, yangına havadan 6 helikopter, karadan ise iş makineleri ve arazözlerle müdahalenin sürdüğünü ifade etti.

İnan, bölgeye yangın söndürme uçağı da talep ettiklerini bildirdi.

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