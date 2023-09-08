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Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rize İş Dünyası Buluşması programında konuşuyor.
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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tunahan Akgün, Ömer Faruk Salman  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Tunahan Akgün/AA

Kahramanmaraş

Kızıleniş Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için başlatılan çalışmalara jandarma ve güvenlik korucuları da destek veriyor.

4 hektarlık alan zarar gördü

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, yangına 5 helikopter, 8 arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildiğini söyledi.

Şu ana kadar yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğünü anlatan Karartı, "Müdahalemiz devam ediyor. En kısa sürede kontrol altına almak istiyoruz." dedi.

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