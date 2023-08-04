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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Tunahan Akgün, Akif KARSLI  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş

Alınan bilgiye göre, Bulutoğlu Mahallesi kırsalında orman yangınını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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