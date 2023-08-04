Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Kahramanmaraş
Alınan bilgiye göre, Bulutoğlu Mahallesi kırsalında orman yangınını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.