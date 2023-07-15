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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzzet Mazı  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Erkenez Mahallesi kırsalında orman yangınını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye 2 helikopter ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, söndürme çalışmalarının havadan ve karadan müdahaleyle sürdüğünü, şu ana kadar 8 hektar civarında orman arazisinin zarar gördüğünü belirtti.


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