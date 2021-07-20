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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzzet Mazı,Ömer Faruk Salman   | 20.07.2021
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Kahramanmaraş

Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen iki uçak, 3 helikopter, 20 arazöz ve su tankı ile 2 dozerle yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bölgedeki rüzgar nedeniyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verirken helikopter sayısı 5'e yükseldi.

Yaklaşık 25 hektar alana sıkıştırılan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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