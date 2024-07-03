Dolar
32.55
Euro
35.16
Altın
2,363.69
ETH/USDT
3,299.90
BTC/USDT
60,090.00
BIST 100
10,676.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangını makilik alana sıçradı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, tarım arazisinde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gökhan Çalı, Akif KARSLI  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangını makilik alana sıçradı

Kahramanmaraş

Narlı Mahallesi kırsalındaki tarım arazisinde çıkan anız yangını, makilik alana sıçradı.

Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye, helikopter ve ilk müdahale aracı sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, bölge halkı ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile üçlü toplantı yaptı
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi, ülkesinin Demiral'a yaptırım talebine ilişkin Dışişleri'ne çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya ile) Sinop nükleer santrali için ciddi adımlar atabiliriz
Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangını makilik alana sıçradı
Gazze'nin Refah kentinde bazıları çürümeye yüz tutmuş 9 Filistinlinin cesedine ulaşıldı

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangını makilik alana sıçradı

Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangını makilik alana sıçradı

"Asrın felaketinden" etkilenip arama kurtarma gönüllüsü oldu

Kahramanmaraş'ta depremzede 300 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

Depremzede Efe LGS sınavından tam puan aldı

Depremzede Efe LGS sınavından tam puan aldı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hava sıcaklığından bunalanlar Kahramanmaraş'ın mesire alanlarında serinliyor

Hava sıcaklığından bunalanlar Kahramanmaraş'ın mesire alanlarında serinliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet