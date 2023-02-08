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Kahramanmaraş’ta Ali Sezai Efendi Caddesi’ndeki Doğru Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Kahramanmaraş'ta bir kadın enkazdan 61 saat sonra yaralı kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta bir kadın, depremden 61 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Cihan Okur   | 08.02.2023
Kahramanmaraş'ta bir kadın enkazdan 61 saat sonra yaralı kurtarıldı

Amasya

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Çayeli Bakır İşletmeleri Maden Kurtarma Timi çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta Trabzon Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın enkazından ses duyan ekipler, yapılan çalışmanın ardından bir kadına yaralı olarak ulaştı. Enkazdan 61 saat sonra çıkartılan genç kadın, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Enkazdan çıkarılmasının ardından vatandaşlar ve bölgedeki ekipler, sevinç çığlığı atarak genç kadını alkışladı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Çayeli Bakır İşletmeleri Maden Kurtarma Timi'nin Kahramanmaraş'ta 12 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkardıkları bildirildi.

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