Kahramanmaraş'ta bir kadın 112 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Kahramanmaraş
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadına 112 saat sonra sağ ulaşıldı.
Hayrullah Mahallesi'ndeki Sabır Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri enkazda ulaştıkları 45 yaşındaki Nur Bayraktar'ı kurtardı.
Sedyeye alınan Nur Bayraktar, çalışma yapılan bölge çukur olduğu için vinç yardımıyla çıkartıldıktan sonra ambulansa taşındı.
Enkazda bekleyen yakınları sevinç gözyaşı döktü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.