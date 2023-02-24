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Kahramanmaraş'ta besicilere hayvanları için çadır ve branda dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ahırları zarar gören besicilere hayvanları için çadır ve branda dağıtıldı.

Sabri Yıldırım   | 24.02.2023
Kahramanmaraş'ta besicilere hayvanları için çadır ve branda dağıtıldı

Kahramanmaraş

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş Nurhak ilçe koordinatörü olarak görevlendirilen Vali İlker Gündüzöz koordinasyonunda yaraların sarılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara da destek sağlanıyor. Bu kapsamda Nurhak ilçesinde ahırları yıkılan besicilere, hayvanları için çadır ve branda verildi.

Tatlar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Bekir Tat, "Ahırlarımız deprem nedeniyle yıkıldı. Muş Valimiz, devletimiz yanımızda. Sorunlarımızı çözdük. Hayvanlarımızı komşularımızın ahırlarına bırakmıştık. Şu anda sıkıntılarımız giderildi. Devletimizden Allah razı olsun. Deprem adına her şey dağıtılıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. İlk günden beri devletimiz yanımızda. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Besici Ahmet Kurt da "Muş Valiliği tarafından aldığımız çadırlara hayvanlarımızı koyduk. Deprem nedeniyle evimiz, ahırımız yıkıldı. Allah razı olsun." dedi.

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