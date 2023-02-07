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Kahramanmaraş Trabzon Bulvarı'ndaki Anadolu Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda bulunan ve depremde yıkılan 6 katlı Tuncerler Apartmanında depremin 40. saatinde arama kurtarma ekiplerinin 10 saatlik bir çalışmasıyla bir kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. -VTR-
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Kahramanmaraş'ta anne ve babasıyla bir kız çocuğu 39 saat sonra kurtarıldı

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'ta depremden 39 saat sonra anne ve babasıyla bir kız çocuğunu enkazdan sağ olarak kurtardı.

Cihan Okur, Hülya Turan   | 07.02.2023
Kahramanmaraş'ta anne ve babasıyla bir kız çocuğu 39 saat sonra kurtarıldı

Amasya

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, Trabzon Caddesi'ndeki Sabancı Apartmanı'nın enkazından anne ve babasıyla bir kız çocuğu kurtarıldı.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, ekiplerin çalışması sonucu 3 kişinin kurtarılmasını sosyal medya hesabından "Kurtardık, hamdolsun." paylaşımıyla duyurdu.

Görüntülerde enkazdan kurtarılan vatandaşların battaniyelere sarılması yer alıyor.

Yaklaşık 3 saat önce de Trabzon Caddesi'nde bir apartmanın enkazından çıkardıkları bir kişiye botlarını veren itfaiye personelleri, çalışmalarına devam ediyor.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 6 personel ve 2 araçla Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.



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