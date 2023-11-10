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Kahramanmaraş'ta afetzede minik Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin'e destek

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören 4-6 yaşındaki afetzede öğrenciler, harçlıklarıyla Filistinli kardeşlerine destek oldu.

Sinan Doruk  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Kahramanmaraş'ta afetzede minik Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin'e destek Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfınca, "Özgür Filistin'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyası kapsamında ilçedeki Kur'an kurslarında eğitim gören 4-6 yaş grubundaki depremzede öğrenciler, ailelerinden aldıkları harçlıklarla para biriktirdi.

Kur'an kursu personelinin desteğiyle minikler, biriktirdikleri 25 bin lirayı Filistinlilere ulaştırılması için İlçe Müftüsü Mehmet Yürek'e teslim etti.

Öğrencilere anlamlı bağışları dolayısıyla teşekkür eden İlçe Müftüsü Yürek, "Öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak için Filistinli, Gazzeli arkadaşlarına yardım amaçlı kumbara marifetiyle yardım toplama programı düzenledik. Yardım kampanyasına destek olan öğreticilerimize, öğrenci velilerimize ve kendi harçlıklarını Filistin’de, Gazze’deki çocuklar ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlayan minik öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yürek, öğrencilere kitap hediye etti.

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