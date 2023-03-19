Kahramanmaraş'ta 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 15.54'teki 4,4'lük depremin ardından 15.56'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.