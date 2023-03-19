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Kahramanmaraş'ta 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, saat 15.54'teki 4,4'lük depremin ardından 15.56'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Fatma Sevinç Çetin  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Kahramanmaraş'ta 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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