Kahramanmaraş'ta 108 saat sonra bir kadın enkazdan yaralı çıkarıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 108 saat sonra bir kadın enkazdan yaralı çıkarıldı.
Kahramanmaraş
Hayrullah Mahallesi'ndeki Hamdibey Apartmanı'ndaki enkazda bir kişinin canlı olduğunun tespit edilmesi üzerine kurtarma ekipleri buraya yoğunlaştı.
Çalışmalar sonunda 38 yaşındaki Filiz Çiftçi, yaralı olarak enkazdan kurtarıldı.
Çiftçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.