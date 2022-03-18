Dolar
14.79
Euro
16.36
Altın
1,934.73
ETH/USDT
2,805.30
BTC/USDT
40,708.00
BIST 100
2,144.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rus güçleri, Kiev’de sivil yerleşim bölgesini vurdu
logo
Gündem

Kahramanmaraşlı itfaiyeciler, Çanakkale şehitlerini su altında Türk bayrağı açarak andılar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yılı dolayısıyla su altına dalış yaptı.

Tunahan Akgün   | 18.03.2022
Kahramanmaraşlı itfaiyeciler, Çanakkale şehitlerini su altında Türk bayrağı açarak andılar Fotoğraf: Tunahan Akgün/AA

Kahramanmaraş

Ekibe bağlı 3 itfaiye personeli, Onikişubat ilçesinde bulunan ve "doğal akvaryum" olarak nitelendirilen Yeşilgöz'ün mesire alanında bir araya gelerek burada dalış için hazırlık yaptı.

Dalış kıyafetlerini giyen itfaiyeciler, su sıcaklığının 3 derece olduğu Yeşilgöz'de 25 metrelik obruğa tüplü dalış yaparak Türk bayrağı açtı.

İtfaiye personeli Ali Gürbüz, AA muhabirine, Başkanlık olarak Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Zaferin 107. yılına farkındalık oluşturmak amacıyla tüplü dalış yaptıklarını anlatan Gürbüz, "Zaferin 107. yılı olması sebebiyle 'Çanakkale geçilmez.' diyoruz. Kahraman şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Bir nebze de olsun bir Türk evladı olarak o duyguları yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

İtfaiye personeli Mehmet Akyol da Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde büyük duygularla suyun altına daldıklarını ifade etti.

Suyun altında Türk bayrağı açmanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Akyol "O günleri Allah bir daha bizlere yaşatmasın. Çanakkale kolay elde edilen bir savaş değildi." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Kovid-19 stratejisinde değişiklik sinyali verdi
DSÖ'den salgınla mücadeledeki başarısından dolayı Türkiye'ye ödül
Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka stratejisini sürdürme' mesajı verdi
Türkiye'de 21 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti
Kuvvet komutanlarının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Kahramanmaraşlı itfaiyeciler, Çanakkale şehitlerini su altında Türk bayrağı açarak andılar

Kahramanmaraşlı itfaiyeciler, Çanakkale şehitlerini su altında Türk bayrağı açarak andılar

Milli sporcu Birgül Erken, Çanakkale kahramanları anısına daldı

Protezli beden eğitimi öğretmeni, hem okulda hem de havuzda şampiyon yetiştiriyor

Kahramanmaraş'ta simitçi bulduğu altınları sahibine ulaştırdı

Kahramanmaraş'ta simitçi bulduğu altınları sahibine ulaştırdı
Akdeniz Bölgesi'nde fırtına bekleniyor

Akdeniz Bölgesi'nde fırtına bekleniyor
Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da karla mücadele devam ediyor

Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da karla mücadele devam ediyor