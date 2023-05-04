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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ta depremde hasar gören tarihi yapılardaki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Kahramanmaraşlı depremzedeler için hasarlı okulların bahçesine seçim konteyneri yerleştiriliyor

Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören okulların bahçesine, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ile 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için seçim konteynerleri kuruluyor.

Zafer Göder, İsmail Kaplan  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Kahramanmaraşlı depremzedeler için hasarlı okulların bahçesine seçim konteyneri yerleştiriliyor Fotoğraf: İsmail Kaplan / AA

Kahramanmaraş

Kentte, deprem nedeniyle hasar gören veya yıkılan okullarda oy kullanma işlemi gerçekleştirilemeyecek. Bu kapsamda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy verme işleminin aksamaması ve oy verme sırasında sorun yaşanmaması için seçim konteynerleri hazırladı.

İçerisinde oy kullanma kabinlerinin de yer aldığı konteynerler, Göksun ilçesindeki hasarlı okulların bahçelerine yerleştirildi.

Elektrik bağlantısı ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanan konteynerler, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde vatandaşların hizmetinde olacak.

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