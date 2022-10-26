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Kahramanmaraş'ın "gizemli gölü" yeni sezonda 500 bin kişiyi ağırlayacak

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kaynağı belli olmadığı için "gizemli göl" olarak adlandırılan Yeşilgöz'ün yeni sezonda 500 bin kişiyi ağırlaması hedefleniyor.

Ömer Faruk Salman   | 26.10.2022
Kahramanmaraş'ın "gizemli gölü" yeni sezonda 500 bin kişiyi ağırlayacak Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi tarafından turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik başlatılan ikinci etap çalışmaları kapsamında alana yapılması planlanan tesisler için temel atma töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, törenin ardından gazetecilere, projenin maliyetinin yaklaşık 34 milyon lira olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın turizm yönünden çok zengin bir coğrafyada yer aldığını belirten Güngör, "Şehrimiz, Fırnız, Ilıca, Yavşan Yaylası, Aksu Gözü, Mehmetbey Gözü, Eshab-ı Kehf ve Döngel gibi birçok doğal güzelliğe sahip. Belediye olarak şehrin turizm altyapısını geliştirmek için bu alanlarla ilgili projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Öncelikle Yeşilgöz'ün dünyada eşi benzeri olmayan bir doğal miras olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunun şehrimizde olması da bizim için son derece önemli ve bundan da mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Güngör, Kahramanmaraş-Göksun arasındaki 11 tünelden oluşan Edebiyat Yolu üzerinde yer alan Yeşilgöz Gölü'nü markalaştırmak ve yeni sezonda ağırlayacakları turist sayısını artırmak için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Kent merkezinden bölgeye ulaşımın çok kolay olduğunu vurgulayan Güngör, "Şu anda bir yeme içme mekanı oluşturuyoruz, tamamen doğa ile uyumlu taş ve ahşaptan oluşan. Bunları tamamladığımızda hedef olarak ziyaretçi sayımızı 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Çünkü çok cazip bir alan vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin gelip doğayla iç içe doğal güzellik içerisinde vakit geçirmeleri çok önemli. Burada tanıtım ve markalaşmaya da çok önem veriyoruz. Hem dalış hem karavan, kamp turizmi hem de ileride bungalov evlerinin de olduğu bir turizm alanı olacak." ifadelerini kullandı.

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