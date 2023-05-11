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Kahramanmaraş'ın engebeli arazileri atlarla sürülüyor

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, traktörlerin giremediği bahçe ve engebeli araziler atlarla sürülüyor.

Özgür Alantor  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Kahramanmaraş'ın engebeli arazileri atlarla sürülüyor Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Kahramanmaraş

Engebeli yapısıyla bilinen Çağlayancerit'te, tarımsal faaliyetlerde atlardan da yararlanılıyor. Bağ, bahçe gibi yaklaşık 10 bin dekar engebeli arazinin sürülmesinde yaklaşık 200 at kullanılıyor. Atıyla bahçeleri süren vatandaşlar, günde 700 lira ila bin lira arası yevmiye alıyor.

Aksu Mahallesi'nde atıyla tarla süren Ferhat Kızılseki, AA muhabirine, 3 çocuğunu bu işten elde ettiği gelirle yetiştirdiğini söyledi.

Tarlasının bulunmadığını anlatan Kızılseki, "Atımla tarlaları sürüyorum, geçimim bunla oluyor. Bağda, bahçede, ceviz tarlalarında ağaç diplerini atım ve sabanımla sürüyorum. Yeşil ve kuru fasulye, soğan, sarımsak ekiyorum." dedi.

18 yıldır at sırtında

Her sabah erkenden kalkıp işine koyulduğunu dile getiren Kızılseki, şöyle konuştu:

"Sabahları 4.30'da kalkar, hayvanların yemini, suyunu veririm. Sonra o gün nereye gideceksem, onu belirliyorum. Ardından yola çıkarım, bağ bahçe neredeyse orayı sürüyorum. Yaz aylarında sıcakta çalışmıyorum. Hayvana da yazık tabii. 18 yıldan beri bu hayvanın peşinde mesleğimi yapıyorum. Bu sene yevmiyemiz 700 lira. 350 lira hayvanıma, 350 lira da kendime alıyorum. Allah bereket versin."

İbrahim Sakallı ise ilçenin arazilerinin zorlu olduğunu belirterek, "Çağlayancerit'te ağaçların içine traktör girmediği için atla sürerler. Atın sürümü traktöre göre daha iyidir, o yüzden bunu tercih ederler. At sayısı ilçe merkezinde azaldı. İlçe merkezinde 20 tane falan kaldı ama köylerde çok var. Günlük yevmiyem 800 lira, mesai yaparsak bu artıyor. Saatimiz 100 lira civarı." ifadelerini kullandı.

Tarlasını sürdüren Ömer Kızıl da ceviz bahçesine traktörün girmediğini ifade ederek, "Girmeyince atla sürdürüyoruz. Sabanla iyi sürülürse tarlaya iyi geliyor, güzel oluyor. Traktörle sürdüğünde her yere sığmadığı için boş kalan yerler oluyor hem de ağaçların köklerini koparabiliyor." dedi.

Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene ise ilçede traktörün giremediği yaklaşık 10 bin dekar arazinin atlarla sürüldüğünü ifade etti.

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