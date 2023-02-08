Kahramanmaraş'a 30 savcı daha görevlendirildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'a ilave olarak 30 savcı daha görevlendirdi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, aynı zamanda HSK'ye de başkanlık eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş'a 30 savcı daha görevlendirildi.
HSK, dün, Kahramanmaraş'a 23, Adıyaman'a 22, Hatay'a 21 ilave savcı görevlendirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.