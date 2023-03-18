Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da sağanak etkili oluyor
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kent genelinde görülen gök gürültülü sağanağın ardından Alpaslan Türkeş, Dr. Sait bulvarlarıyla Kayseri Yolu üzerinde su birikintileri oluştu.
Vatandaşların sokaklarda yürürken zorluk çektikleri görülürken, araçlar da trafikte güçlükle ilerledi.
Ani bastıran yağmurun ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken sulara müdahale etti.
Polis ekipleri, caddelerde ve özellikle alt geçitlerde araç sürücülerini uyardı.
Şanlıurfa
Akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
15 Mart'ta su baskınına uğrayan Abide Köprülü Kavşağı ile alt geçidinde önlem alan polis ve itfaiye ekiplerinin bekleyişi sürüyor.
Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.
Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.